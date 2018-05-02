Samsun-Vezirköprü Eski Kent Dokusunu Yaşatmak İstiyor-Hd

Vezirköprü eski kent dokusunu yaşatmak istiyor

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet dönemlerinden kalma evler için başlatılan 'Sokak Sağlıklaştırma Kentsel Tasarım ve Altyapı Projesi' kapsamında restore edilen tarihi evler turizme kazandırılacak. Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, amaçlarının Safranbolu ve Beypazarı gibi ilçelerini öne çıkartmak olduğunu söyledi.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaklaşık 5 yıl önce başlatılan ve Vezirköprü Belediyesi tarafından yürütülen Kalkınma Bakanlığı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen ve 4 etaptan oluşan 'Vezirköprü Sokak Sağlıklaştırma ve Kentsel Dönüşüm Projesi'nde 126 ev restore edildi. Vezirköprü ilçesinde eski kent dokusunu tekrar yaşatmak için restore edilen 126 tarihi bina Karabük'ün tarihi konaklarıyla UNESCO'nun Dünya Miras Listesi'nde bulunan Safranbolu ilçesindeki turizm potansiyeline benzer bir yapılan kavuşması amaçlandı. Vezirköprü ilçesinde yaklaşık 4 sokakta sağlıklaştırmaya başladıklarını belirten Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, 'Bunun devamında da 126 evimizin dış kaplama restorasyonunu tamamladık. Burada koruma altına alınmış tescilli bina olarak 59 tane de özel sivil mimari evler var. Bunların da projelerini hazırlatıyoruz. Önümüzdeki süreçte projeler tamamlandıktan sonra koruma kurulundan bunları da geçirdiğimiz zaman oranın restorasyonlarına da başlayacağız. Yaklaşık bu 4 sokaktaki evlerin tamamını Samsun Valiliği, Kültür Varlıkları, Vezirköprü Belediyesi ortaklaşa bu çalışmaları tamamladık. Bunların hepsi özel mülkiyet' dedi. Tarihi evlerin Cumhuriyet döneminden sonra yapılmış evler olduğunu ifade eden Edis, 'Tarihi özelliğini taşıyan binalar olduğu için koruma altına alınmış. Bunların bir kısmı da yıpranmış. Biz bunların hem çatısı, hem dış kaplaması, hem de sokak olarak elden geçirdik ama içlerine dokunamadık. Şuanda bu yaptığımız sokak sağlıklaştırma ve konak evler yerli ve yabancı misafirlerimizden çok rağbet görüyor. Gelenlerde hayranlıklarını gizlemiyorlar. Bizim amacımız Safranbolu ve Beypazarı gibi Vezirköprü ilçemizi öne çıkartmak. Bu çizgide gidiyoruz. Sadece dış cephe olarak sokak sağlıklaştırmasında yaklaşık 70-100 bin TL arasında harcama yapıldı' diye konuştu.