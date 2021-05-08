Samsun ve çevre illerde pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı
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Samsun ve çevre illerde pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı

Samsun ve çevre illerde pazar yerleri Kovid-19 tedbirleri alınarak açıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Alantor - Haberler | Güncel

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Samsun ile çevre illerde pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında Samsun ile çevre illerde pazar yeri esnafı bugün tezgahlarını açtı.

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Atakum ilçesindeki pazar yerinde İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç ve Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci ile incelemelerde bulundu.

İl genelinde 69 pazar yerinin Kovid-19 tedbirlerine uyularak açıldığı öğrenildi.

Kastamonu

Tam kapanma döneminde 8 ve 15 Mayıs Cumartesi günleri 10.00-17.00 saatleri arasında sadece yaş sebze meyve ile fide satışı yapan pazar yerlerinin açılmasına izin verilmesinin ardından Kastamonu'da pazarcılar sabah saatlerinde tezgahlarını açarak satışa başladı.

Pazarlar polis ve zabıta ekipleri tarafından kontrol ediliyor.

Sosyal mesafe kuralına göre sırayla pazara alınan vatandaşlar, tedbirlere uyarak alışveriş yaptı.

Çankırı

Çankırı'da da polis ve zabıta ekipleri pazar girişinde vatandaşları HES kodu kontrolü yaparak içeri aldı.

Ekiplerce pazar içerisinde sık sık sosyal mesafe kuralına uyulması yönünde uyarı anonsları yapılıyor.

Sinop

Sinop'ta pazar esnafı kent merkezinde 4 ayrı noktada tezgahlarını açarak yaş sebze, meyve ve fidan satışı gerçekleştirdi.

Emniyet ve zabıta ekiplerince girişlerde HES kodu sorgulaması yapıldı.

Amasya

Amasya'da pazar yerlerine sabah gelen esnaf, tezgahlarını sosyal mesafe kuralına uygun kurdu.

Vatandaşlar, polis ve zabıta ekiplerince kontrol noktalarında HES kodu sorgulaması ve ateş ölçümünün ardından içeri alınıyor.

Esnaf Ahmet Demir, tarlalarında yetiştirdikleri sebzeleri satma imkanı bulmaları dolayısıyla pazar yerlerinin açılmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Çorum

Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, tam kapanma döneminde ilk kez açılan pazar yerlerini denetledi.

Çiftçi, ilk olarak gittiği cumartesi pazarının ardından cuma, pazartesi, perşembe ve Akkent semt pazarını ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Çiftçi, pazarcıları da tedbirlere uygun davranmaları konusunda uyardı.

Çorum Belediyesi Zabıta Müdürü Burhan Şahin de ziyarette Çiftçi'ye pazarlarda uygulanan tedbirler hakkında bilgi verdi.

Tokat

Tokat'ta da 4 yerde pazar kurularak vatandaşlara alışveriş yapma imkanı sunuldu.

Vatandaşlar HES kodu sorgulanarak pazar yerlerine alınıyor. Pazarcı esnafı da sosyal mesafeye uymaları yönünde uyarılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor

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