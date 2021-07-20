Samsun ve çevre illerde "acemi kasaplar" hastanelik oldu

Samsun ve çevre illerde kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Samsun ve çevre illerde kurban kesmeye çalışırken yaralanan vatandaşlar, hastanelere başvurdu.

Samsun'da bayram namazının ardından belediyelerin gösterdiği kesim yerlerine giden vatandaşlar, kurbanlarını keserek ibadetlerini yerine getirdi.

Bazı vatandaşlar, kurban keserken el ve bacaklarından yaralandı.

Kurbanlıkları kesmek için yatırmaya çalışırken altında kalan bazı vatandaşların ise kol ve bacaklarında kırıklar oluştu.

Yakınları ve 112 Acil Servis ekiplerince hastanelere kaldırılan kentteki 78 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kent genelinde acil servislerde yaralanmalardan dolayı yoğunluk yaşandı.

Çorum

Çorum'da bayram namazının kılınmasının ardından vatandaşlar, Çorum Belediyesinin belirlediği alanlarda ve kesimhanelerde kurbanlarını kesmeye başladı.

Kurban kesimi sırasında vücutlarında kesik, zedelenme veya kırık oluşan vatandaşlar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki özel hastanelerin acil servislerine başvurdu.

Kastamonu

Kastamonu'da kurban keserken yaralanan ve yakınları tarafından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan 24 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Amasya

Amasya'da kurbanlıklarını kesmek isterken kendini yaralayan 91 kişi hastanelere gitti.

Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine gelen "acemi kasaplar", tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Tokat

Tokat'taki pazarlardan büyükbaş ve küçükbaş hayvanlarını alan vatandaşlar, bayram namazından sonra kurban kesmeye başladı.

Kurban kesimi sırasında yaralanan 85 kişi, ambulans ve özel araçlarıyla gittikleri Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Tokat Devlet hastanelerinin acil servislerinde tedavi edildi.

Çankırı'da ise kurban keserken yaralanan 75 kişi hastanelere başvurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun