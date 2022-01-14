Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan AA Bölge Müdürlüğüne ziyaret - Haberler
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Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan AA Bölge Müdürlüğüne ziyaret

Samsun Valisi Zülkif Dağlı'dan AA Bölge Müdürlüğüne ziyaret
AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel

Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

SAMSUN (AA) - Samsun Valisi Zülkif Dağlı, Anadolu Ajansı (AA) Bölge Müdürlüğüne ziyarette bulundu.

Dağlı, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla AA Bölge Müdürü İsa Sansar'ı ziyaret etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Sansar, AA'nın çalışmaları hakkından Vali Dağlı'ya bilgi verdi.

Dağlı, Anadolu Ajansının haberlerini takip ettiğini belirterek, Sansar ve çalışanların gününü tebrik etti.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri

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