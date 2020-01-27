Samsun Valisi Kaymak, gazete temsilcileriyle bir araya geldi

27.01.2020 14:48 | Son Güncelleme: 27.01.2020 14:48

Samsun Valisi Osman Kaymak, Samsun Basın İlan Kurumu (BİK) tarafından düzenlenen değerlendirme toplantısında ilçelerdeki gazetelerin temsilcileriyle buluştu.

Kaymak, BİK Samsun Bölge Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, Elazığ ve Malatya'daki depremde hayatını kaybedenlere rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu bu nedenle her zaman buna yönelik hazırlık yapılması gerektiğini vurgulayan Kaymak, "Türkiye'nin son dönemlerde acil kurtarma işinde ne kadar başarılı olduğunu görüyoruz. Bu bütün dünyanın da takdirini topluyor." dedi.

İnsanların en zor anlarında yanında olmasının devleti ile vatandaş arasındaki ilişkinin gelişmesinde büyük rol oynadığını dile getiren Kaymak, "Samsun olarak olayın ardından AFAD ile koordineli şekilde elimizden geleni yaptık. Ankara AFAD merkezinden alınan bilgiler ve ihtiyaç üzerine hareket ederek ne gerekiyorsa yerine getirdik." ifadelerini kullandı.

Depremzedelere yardım etmek isteyen vatandaşların AFAD üzerinden paylaşılan hesap numaralarına bağış yapmalarının daha uygun olacağına işaret eden Kaymak, şunları kaydetti:

"Bu durum gösteriyor ki Türkiye, deprem konusunda belli bir yol almış. Artık insanların bireysel olarak kendi yaşadıkları konutlarını denetlemeleri gerekiyor. Vatandaşın, 'Ben sağlam binada oturmak istiyorum' demesi ve bu bilinçle konut ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Vatandaşın bu bilinçte olması, zamanla bina kalitelerini de artıracağı için yaşanacak depremlerde hasar asgari seviyeye düşecektir."

Basın İlan Kurumu Samsun Bölge Müdürü Mustafa Bayraktar da yerel gazete temsilcileriyle Vali Kaymak'ı bir araya getirerek, basın çalışanlarının sorunlarını dinleyip çözümler üretmek istediklerini söyledi.

Kaymak, katılımcıların sorularını da yanıtladı.

Kaynak: AA