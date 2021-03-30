Samsun Valisi Dağlı: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak
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Samsun Valisi Dağlı: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL - Haberler | Güncel
Samsun Valisi Dağlı: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak

SAĞLIK Bakanlığı'nın risk haritasında 4 haftadır 'çok yüksek riskli' iller arasında 'kırmızı' renkte yer alan Samsun'da ek tedbirler uygulanmaya başlandı.

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SAĞLIK Bakanlığı'nın risk haritasında 4 haftadır 'çok yüksek riskli' iller arasında 'kırmızı' renkte yer alan Samsun'da ek tedbirler uygulanmaya başlandı. Denetimleri takip eden Vali Zülkif Dağlı, "HES kodu uygulamasını başlatan ilk illerden birisiyiz. Arkadaşlarıma şöyle bir talimat verdim; 'Uçan kuştan bile HES kodu soracaksınız.' Bunu yapmamız gerekiyor" dedi.

Koronavirüs risk haritasında 4 haftadır kırmızı renkle 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Samsun'da artan vakalarla birlikte denetimler de sıklaştırıldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun verdiği talimat kapsamında Emniyet Genel Müdürlüğü'nden kente 209 takviye personel görevlendirildi. Denetimleri yerinde inceleyen Vali Zülkif Dağlı, HES kodu uygulamasına büyük önem verdiklerini belirtti.

'DÜN 40 BİN KİŞİYE HES KODU SORDUK'

Kentte koronavirüs ile mücadelenin devam ettiğini ifade eden Vali Dağlı, "Vaka sayılarımız yüksek, bunu artık herkes biliyor. Bakanımızın talimatı ile 209 adet hazır kuvvet ekibi pazartesi itibari ile ilimizde göreve başladı. Bu kuvvetlerden 27'si Çarşamba ilçemizde, 27'si Bafra ilçemizde diğer kalan arkadaşlar da Mecidiye ve Çiftlik caddelerinde görevli. Tamamen sokakları tutmak sureti ile HES kodu sorgulaması yapıyoruz. HES kodu önemli bir konu, 209 arkadaşımız bu konuda görev yapıyor. Dün 11 vatandaşımızı karantinada olması gerekirken dışarda gezerken yakaladık. Bankaya girmeye çalışan, pazarda olan veya diğer başka alanlarda her gün buna benzer vatandaşlarımız olabiliyor. Ben Samsunlulara çağrıda bulunmak istiyorum, pozitif veya temaslı olduğunu bildikleri kişileri 112'ye ihbar etsinler. Biz bu kişilere anında müdahale ediyoruz. İnşallah hep birlikte yeneceğiz. Biliyorsunuz şehirlerarası HES kodu uygulamasını başlatan ilk illerden birisiyiz. Arkadaşlarıma şöyle bir talimat verdim; 'Uçan kuştan bile HES kodu soracaksınız.' Bunu yapmamız gerekiyor. Dün 40 bin kişiye HES kodu sorduk, bu çok büyük bir rakam" diye konuştu.


Samsun Valisi Dağlı: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak
Samsun Valisi Dağlı: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak
Samsun Valisi Dağlı: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak
Samsun Valisi Dağlı: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak
Samsun Valisi Dağlı: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak
Samsun Valisi Dağlı: Uçan kuştan bile HES kodu sorulacak

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL

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