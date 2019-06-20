Samsun Valiliği'nden plaj açıklaması

SAMSUN (İHA) – Samsun Valiliği, Çatalçam Polis Okulu ve Taflan Un Fabrikası olarak ifade edilen iki adet halk plajının halkın kullanımına açıldığını açıkladı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çatalçam Polis Okulu ve Taflan Un Fabrikası olarak ifade edilen halk plajlarında Samsun Büyükşehir Belediyesince (SASKİ Genel Müdürlüğü) temizlik çalışmalarının yapılması ve bu çalışmalar sonuçlanana kadar plajların geçici olarak halkın kullanımına kapatılması kararının 11 Haziran tarihinde Valilik internet sitesinden kamuoyuna duyurulduğu hatırlatıldı.

2 plaj da kullanıma uygun

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı SASKİ Genel Müdürlüğü'nün Çatalçam Polis Okulu ve Taflan Un Fabrikası olarak ifade edilen halk plajlarında temizlik çalışmalarını yaptığı ve İl Sağlık Müdürlüğü'nün ise her iki halk plajından 12-17 Haziran tarihlerinde ayrı ayrı aldığı izleme numuneleri sonuçlarının "Mavi Bayrak ve yüzme suyu için" sınır değerlerinin görüldüğünün belirtildiği açıklamada, "Söz konusu analiz sonuçları https://yuzme.saglik.gov.tr/adresinde yayımlanmaktadır. Sonuç olarak Çatalçam Polis Okulu ve Taflan Un Fabrikası olarak ifade edilen iki adet halk plajının halkın kullanımına açılması uygun olup, ilimizdeki plajlar hakkında bilgilere https://yuzme.saglik.gov.tr/ (Yüzme Suyu Takip Sistemi) adresinden ulaşılabilmektedir" denildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA