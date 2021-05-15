Üzerine uzandığı motosikletle tehlikeli yolculuk

SAMSUN'da bir kişinin üzerine uzanarak motosiklet kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

SAMSUN'da bir kişinin üzerine uzanarak motosiklet kullandığı anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Samsun-Ankara karayolunun 15'inci kilometresi Sarıışık mevkisinde kimliği belirsiz kişinin plakasız motosikletle tehlikeli yolculuğu, bir başka araçta bulunanlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Görüntülerde, sürücünün üzerine uzandığı motosikletiyle araçları sollayarak ilerlemesi yürekleri ağza getirdi, sürücülere de zor anlar yaşattı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüleri izleyenler şaşkınlık yaşarken, polis, sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan UYSAL