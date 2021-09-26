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Samsun Üniversitesine TEKNOFEST'te ödül yağdı

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun Üniversitesine TEKNOFEST'te ödül yağdı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ödül töreninde Samsun Üniversitesi birçok ödüle layık görüldü.

SAMSUN (AA) - İstanbul Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) ödül töreninde Samsun Üniversitesi birçok ödüle layık görüldü.

Samsun Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, ülkenin en genç üniversitelerinden biri olarak 2018 yılında kurulan Samsun Üniversitesinin aynı yıl düzenlenen ilk TEKNOFEST yarışmasında Alçak İrtifa Roket yarışmasında ikincilik elde ettiği hatırlatıldı.

Her yıl başarısını artıran Samsun Üniversitesinin farklı alanlardaki takımlarının bu yıl iki alanda birincilik, bir alanda ikincilik, bir alanda üçüncülük ve bir alanda da dördüncü olarak teşvik ödülü aldığı ifade edildi.

Açıklamada, ilk olarak Efficiency Challenge Elektrikli Araç yarışmasında verimlilik alanında ikinci olan Samsun Üniversitesi Elektrikli Araç Takımının (SAMÜELAR) aynı zamanda kurul özel ödülüne de layık görüldüğü belirtilerek "İkinci olarak Atakum Gençlik Merkezi TANYELİ takımı Orta İrtifa Roket yarışmasında birinci olarak ödülünü Sayın Cumhurbaşkanımızın elinden aldı." ifadelerine yer verildi.

TANYELİ Roket Takımının En Özgün Tasarım ödülüne de layık görüldüğü vurgulanan açıklama şunlar kaydedildi:

"Üçüncü olarak 2018 alçak irtifa ikincisi ve Intercollegiate Rocket Engineering Competition 2021 Spaceport America Cup yarışmasında Teknik Mükemmeliyet Kategorisinde ikinci olan Samsun Roket Takımı Yüksek İrtifa Roket yarışmasında üçüncülük ödülüne layık görüldü. Keza 2242 Üniversite Öğrencileri Araştırma Proje yarışmaları 2021 yılı final yarışmasında "Hibrit Roket Motor Tasarımı: Analizleri, Üretimi ve Testleri" adlı projeleriyle öğrencilerimiz Muhammed Emin Kılınç, Emre Kara ve Muhammed Ernur Engür Savunma, Uzay ve Havacılık kategorisinde Teşvik ödülüne layık görüldü.

Hem üniversitemizin hem de bağımsızlığımıza giden yolun ilk kilometre taşı olması hasebiyle Milli Mücadelenin sembol kenti olan Samsun'umuzun adını yücelten ve 2022 yılındaki TEKNOFEST???????'in Samsun merkezli olarak yapılacak olmasında büyük emekleri olan öğrencilerimizi, akademik danışmanlarını ve onları yetiştiren tüm hocalarımızı yürekten kutluyor ve Milli Teknoloji hamlesinin bu yeni neferlerini saygıyla selamlıyoruz."

Samsun Üniversitesine TEKNOFEST'te ödül yağdı

Samsun Üniversitesine TEKNOFEST'te ödül yağdı

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