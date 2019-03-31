Samsun'un Kavak İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Samsun'un Kavak ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Sarıcaoğlu kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Sarıcaoğlu 7 bin 63, İYİ Parti adayı Şerif Ün 5 bin 672 oy aldı.

Sarıcaoğlu'nun öz geçmişi -

1969 yılında Kavak'ta doğdu. Sağlık Yüksek Okulu ve işletme mezunu.

Sağlık Bakanlığına bağlı birimlerde memur, yönetici ve araştırmacı olarak görev yaptı. 2013 yılında Havza Devlet Hastanesi müdürüyken AK Parti'den Kavak İlçe Belediye Başkanlığı'na aday oldu.

30 Mart 2014'ten beri Kavak Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA