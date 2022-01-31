Samsun'un karla mücadelesi değerlendirildi

SAMSUN (İHA) – Samsun'da karla mücadelede yapılan çalışmalar değerlendirilerek tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında yapılan Karla Mücadele ve Afet Kriz Yönetimi Değerlendirme Toplantısı'na Vali Yardımcısı Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri İlhan Bayram, Havza ve Kavak Kaymakamları ile ilgili kamu kurum ve kuruluş müdürleri katıldı.

Toplantıda Büyükşehir Belediyesi, kaymakamlıklar, Karayolları 7. Bölge Müdürlüğü, ilçe belediyeleri, kolluk birimleri, Kızılay ve sivil toplum kuruluşlarının Samsun Valiliği'nin koordinasyonunda yürüttüğü çalışmalar değerlendirilerek tecrübe paylaşımında bulunuldu.

Son yılların en yoğun kar yağışının yaşandığını belirten Vali Dağlı, aynı durumla tekrar karşılaşılması halinde yapılması gerekenlerle ilgili planların buradaki tecrübeler doğrultusunda revize edileceğini söyledi. Dağlı, karla mücadele sürecinde 7/24 esasına göre fedakarca çalışan görevlilere teşekkür etti. - SAMSUN