Samsun'un Canik İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Samsun'un Canik ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı İbrahim Sandıkçı kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, İbrahim Sandıkçı 26 bin 899, İYİ Parti adayı Atıf Yiğit 11 bin 871, Saadet Partisi adayı Ali Şener 2 bin 399 oy aldı.

Sandıkçı'nın öz geçmişi -

1972 yılında Canik ilçesinde doğdu. Samsun İmam Hatip Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesinden mezun oldu. Siyasi hayatına AK Parti Merkez İlçe Kurucu Yönetim Kurulu üyeliği ile başlayan Sandıkçı, başkan yardımcılığı ve Merkez İlçe Başkanlığı yaptı.

Birçok sivil toplum örgütünde görev alan, aile şirketini yöneten Sandıkçı, Almanca bilmektedir.

Sandıkçı, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Kaynak: AA