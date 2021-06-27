SAMSUN Tamir ettikleri çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı
Tamir ettikleri çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandıSAMSUN'da tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından dengensini kaybederek beton zemine düşen Selahattin Akçan (54) ve komşusu Musa Kukul (35), ağır yaralandı.
Tamir ettikleri çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı
SAMSUN'da tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından dengensini kaybederek beton zemine düşen Selahattin Akçan (54) ve komşusu Musa Kukul (35), ağır yaralandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı