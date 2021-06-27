SAMSUN Tamir ettikleri çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı
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SAMSUN Tamir ettikleri çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Tamir ettikleri çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandıSAMSUN'da tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından dengensini kaybederek beton zemine düşen Selahattin Akçan (54) ve komşusu Musa Kukul (35), ağır yaralandı.

Tamir ettikleri çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı

SAMSUN'da tamir etmek için çıktıkları 2 katlı evin çatısından dengensini kaybederek beton zemine düşen Selahattin Akçan (54) ve komşusu Musa Kukul (35), ağır yaralandı.

SAMSUN Tamir ettikleri çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı
SAMSUN Tamir ettikleri çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı
SAMSUN Tamir ettikleri çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı
SAMSUN Tamir ettikleri çatıdan düşen 2 komşu, ağır yaralandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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