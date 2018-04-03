Samsun Tabip Odasında Seçim Süreci

Samsun Tabip Odası Başkan Adayı Prof. Dr. Ahmet Tevfik Sünter, "Biz hekimler ancak bir araya gelirsek taleplerimizi daha güçlü ve yüksek sesle dile getirebiliriz." dedi.

Sünter, bir kafede düzenlediği basın toplantısında Samsun Tabip Odası başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Samsun Hekim Birliği olarak yapılacak seçimli olağan genel kurulda Samsun Tabip Odası yönetimine talip olduğunu dile getiren Sünter, bu yola dinlenmemek üzere çıktıklarını vurguladı.

Amaçlarının bütün meslektaşlarını kucaklayarak onların sorunlarını çözmeye odaklanmış bir yönetim anlayışı gerçekleştirmek olduğunu belirten Sünter, meslektaşlarının kendilerini destekleyeceğine inandığını söyledi.

Türk Tabipleri Birliği'nin amacının tabipler arasında mesleki dayanışmayı, meslek mensuplarının hak ve yararlarını korumak olan kamu kurumu niteliğinde mesleki bir kuruluş olduğunu hatırlatan Sünter, "Biz hekimler ancak bir araya gelirsek taleplerimizi daha güçlü ve yüksek sesle dile getirebiliriz. Ancak odasına sahip çıkarak üye olmaya gelen arkadaşlarımıza türlü zorluk çıkarılmaktadır. Hekimlerin odalarına üye olmaları için her türlü kolaylığı sağlayacağım, odamızın kapılarını tüm hekimlere açık olacak. Hastanelerde üyelik için birimler kurarak zaman kayıplarının önüne geçeceğiz." ifadelerini kullandı.

Sünter, odayı mesleğe yeni başlayan hekimlerin üye olmak isteyecekleri hekim haklarını savunan bir tabip odası haline getireceklerine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Bizler Samsun Tabip Odası yönetimine talip olan Samsun Hekim Birliği olarak meslektaşlarımız arasında hiçbir ayrım yapmayacağımızın ve bütün uygulamalarımızın yasalara ve mesleki etik ilkelere olacağının sözünü veriyoruz. Meslektaşlarımızdan tabip odasına tüm güçlüklere rağmen üye olmalarını, seçimde sandık başına giderek oylarını kullanmalarını ve tabip odamıza sahip çıkmalarını istiyoruz."