Samsun Sbl Türkiye Münazara Ligi'nde Büyük Finale Kaldı

Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi (SBL) Türkiye Münazara Ligi'nde büyük finale kaldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Gençlik Merkezleri, Türkiye'nin dört bir yanında özgüveni yüksek, empati kurabilen, analitik ve eleştirel düşünebilen, farklı fikirlere karşı saygılı gençler yetiştirmek için Münazara Ligi projesini başlattı.

Proje kapsamında 17 ilde 4 bölgede ortaöğretim kurumu öğrencileri ve öğretmenlerine İngiliz parlamenter (BP) formatında münazara ve hitabet eğitimleri verildikten sonra Ankara Bölge Münazara Şampiyonası 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde Yenimahalle Şehit Cengiz Polat İmam Hatip Ortaokulu Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

Bölge illerindeki eğitimlere katılıp ve bölge şampiyonalarında başarı kazanan Eskişehir, Konya, Samsun, Mersin, Ankara münazara takımlarını temsilen 108 öğrenci katıldı ve Samsun takımlarının damgasını vurmasıyla finale 3 Samsun, 1 Ankara okulu kaldı. Finalde rakiplerine üstünlük sağlayan Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi Bölge şampiyonu olarak Haziran ayında İstanbul'da yapılacak olan ve İstanbul, İzmir ve Gaziantep bölge şampiyonlarının da katılacağı büyük finale katılmaya hak kazandı. - SAMSUN

Kaynak: İHA