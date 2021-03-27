Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
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Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAMSUN'da 15 Nisan'da başlayacak denizlerde av yasağı öncesi vatandaşların balığa olan talebi devam ediyor.

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SAMSUN'da 15 Nisan'da başlayacak denizlerde av yasağı öncesi vatandaşların balığa olan talebi devam ediyor. Tezgahlarda en çok somon levrek ve çupra alıcı buluyor.

1 Eylül'de başlayan denizlerde av dönemi 15 Nisan itibariyle sona erecek. Av yasağının başlamasına kısa bir süre kala, hava sıcaklıklarının düşük seyretmesi nedeniyle vatandaşların balığa olan talebini arttı. Samsun'da vatandaşlar son dönemde daha çok somon levrek ve çupra balıklarını tercih ediyor.

Balıkçı Onurcan Köse, küçük balıkların avında bir azalma olduğunu söyleyerek, "Yine tezgahlarımızda mezgit, barbun var İğneada tarafından hamsi geliyor. Vatandaşlar son dönemde en çok rağbet ettiği balıklar, somon, levrek ve çupra. Fiyatları da gayet uygun. Somon 30, çupra 40, levrek 50, mezgit 20 liradan satılıyor. Fiyatları uygun, herkes alabilir. Vatandaşımızın talebi güzel. Satışlarımız devam ediyor vatandaş balık yiyor. Etin, tavuğun fiyatı belli, balık daha ucuz, vatandaş tercih ediyor. Karadeniz'de insanlar balığı çok sevdiği için herkes balığa yöneliyor" dedi.'SEZON GÜZEL GEÇTİ'

Balıkçı Fazıl Altun ise sezonun bitmesine kısa bir süre kalmasına rağmen satışların iyi olduğunu dile getirerek, "Vatandaşlarımızın daha çok somon, mezgit alabalık tercih ediyorlar. Talep iyi, satışlarımız da güzel. Sezon güzel geçti. Havalarda soğuk gidiyor tabi onun da etkisi var talebe. Fiyatlarımız da normal, vatandaşımız balığı her zaman tercih ediyor" diye konuştu.


Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı
Samsun'da somon, levrek ve çupraya talep arttı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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