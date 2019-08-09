SAMSUN ŞAHİNKAYA KANYONU'NA TURİST AKINI

09.08.2019 13:41

Türkiye'nin 2'nci büyük su kanyonu olan Samsun'daki Şahinkaya Kanyonu yaz döneminde kente gelen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor.

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yer alan ve Türkiye'nin 2'nci büyük su kanyonu olan Şahinkaya Kanyonu, yaz döneminde kente gelen yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Özellikle sosyal medyada yer alan fotoğrafların ilgi çekmesiyle birlikte bu yıl gelen turist sayısında büyük artış yaşanıyor. Turkuaz rengi sularının üzerinde göz kamaştıran heybetiyle görenleri büyüleyen kanyonda düzenlenen tekne turlarına vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Kızılırmak Nehri üzerinde bulunan ve 1.5 kilometre uzunluğa sahip kanyon, 2012 yılında Ulusal Turizm Bölgesi ilan edildi. Kızılırmak üzerine kurulu olan Altınkaya Bara Göleti üzerindeki Şahinkaya Kanyonu, barajın en derin yeri olma özelliğini taşıyor.

Ailesi ile tatil için Şahinkaya Kanyonu'nu görmeye gelen Enes Salim (23), Erzurum'dan buraya ilk defa geldim. Sosyal medya tatil yerleri ararken burayı da gördüm ve çok hoşuma gitti. Ailemle tatil yapmak için burayı seçtim ve buraya geldiğimiz için de çok mutluyuz. Burası mükemmel bir doğa harikası. Burası Şahinkaya Kanyonu çok güzel tekne gezileri var. Beklemeden sürekli turlar düzenleniyor ve gelen insanlar mağdur edilmiyor. Kanyonun kenarlarında çok güzel dik yamaçlar var. Burası çok güzel bir yer, herkes gelip burayı görmeliö şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA