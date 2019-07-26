Samsun Sağlık Müdürlüğü aday memurlara eğitim verdi

Samsun İl Sağlık Müdürlüğü ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) işbirliği ile "Kurumsal Kimliğin Güçlendirilmesi İçin Aday Memur Eğiticileri Yetiştirilmesi" projesi kapsamında 17 personele eğitim verildi.

Sağlık Müdürlüğünde düzenlenen eğitimde Samsun Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, kurumların görevleri ile ilgili misyonunu gerçekleştirebilmeleri, diğer kaynakların yanında nitelikli ve bilinçli insan gücü kaynağıyla mümkün olduğunu söyledi.

İyi tasarlanmış bir hizmet içi ve oryantasyon eğitimi programının hizmet üretiminde ve sunumunda aktif rol oynayan çalışanın kurumsal verimliliğe katkısı açısından son derece önemli olduğuna işaret eden Oruç, şunları kaydetti:

"Dolayısıyla sağlık alanında nitelikli insan kaynağı oluşması, tüm halkın sorunsuz bir şekilde sağlık hizmetine ulaşmasında ve kaliteli hizmet almasında önemli rol oynayacaktır. Kurumumuz aday memurları ve halihazırda sağlık hizmeti sunan personelin gelişimlerine katkı sağlayacak tamamlayıcı eğitim sistemi ve profesyonel eğitimci grubunu oluşturarak çalışanların karşılaştıkları sorunlara farklı bir bakış açısı ile yaklaşarak sorumluluk bilinci, etkili iletişim, kurum kültürü ve aidiyet duygusu içerisinde görevlerini yapmalarına destek olmak istedik. Mevcut insan gücünün mesleğine değer katmasına olanak sağlayacak bu projenin ilimizdeki diğer tüm kamu kurum ve kuruluşlarına da örnek olmasını ve yaygınlaşmasını temenni ederim."

Oruç, konuşmasının ardından eğitime katılanlara sertifikalarını verdi.

Kaynak: AA