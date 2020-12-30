Samsun Sağlık İl Müdürü Oruç'tan "yılbaşında gönüllü karantina" çağrısı

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü iller arasındaki Samsun'da vatandaşlara yılbaşı için "gönüllü karantina" çağrısında bulundu.

Samsun İl Sağlık Müdürü Muhammet Ali Oruç, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının en çok görüldüğü iller arasındaki Samsun'da vatandaşlara yılbaşı için "gönüllü karantina" çağrısında bulundu.

Oruç, yaptığı yazılı açıklamada, eylül-ekim aylarında "vakalar düştü" denilerek yaşanan rehavetle Samsun'da vaka sayılarının hızla arttığını. vatandaşların, sağlık çalışanlarının hayatını kaybettiğini belirtti.

"Virüsün tuzağına bir kez düştük, ikinci kez bunu yapmayalım." uyarısında bulunan Oruç, Türkiye'de olduğu gibi Samsun'da da son dönemde görülen vakaların yüzde 70'inin halen aile içi bulaşmalar olduğunu aktardı.

Vatandaşlara gönüllü karantina çağrısında bulunan Oruç, şöyle devam etti:

"Samsun olarak Valiliğimiz önderliğinde, tüm belediyelerimiz ve kamu kurumlarımızla büyük bir mücadele gösterdik. Bu son adımlarda hata yapmayalım. Hayatını kaybeden sağlık çalışanlarımız ve insanlarımızı hatırlayarak bunu yapalım. Aşı süreci tamamlanana kadar önümüzdeki birkaç ayı büyük bir dikkatle, maske, mesafe, el hijyeni kurallarına uyarak geçirelim. Gelin hep beraber, 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında, aşı öncesi virüse son darbemizi vuralım. Rehavet en büyük düşmanımız. Zaman rehavete girme değil, önlemlere çok daha sıkı sarılma zamanı. Yılbaşındaki 4 günlük kısıtlama öncesindeki günlerde de kendimize gönüllü karantina uygulayalım. Gerekmedikçe dışarı çıkmayalım. Evimize virüsü taşımayalım. Yeni yıla koronavirüsten uzak bir şekilde girelim."

Yılbaşı gecesi yakın konumlarda ya da aynı binadaki akrabalarıyla, aile dostlarıyla bir araya gelmeyi planlayan aileler olduğunu ifade eden Oruç, şu görüşlerini paylaştı:

"Bu hareket virüsü eve davet edip, soframıza misafir etmekten başka bir anlama gelmeyecektir. Herkes akrabalarını, sevdiklerini, hep beraber mutlu oldukları günleri özledi. Ama bu dönem özlem giderme dönemi değil. Kurallara uyalım, önlemlerimizi alalım, virüsün bulaşma gücünü azaltalım. Bu yılbaşı, sessiz yılbaşı olsun ki, gelecek yıllarda yeni yıla daha mutlu, hastalıktan uzak sağlıklı bir şekilde girebilelim."

İl Sağlık Müdürü Oruç, Valilik koordinasyonunda alınan önlemler, yapılan denetimler ve halkın kurallara uyum noktasında gösterdiği destekle vaka sayılarında düşüş eğrisi yakalandığını, bunun devam edebilmesinin yine vatandaşların elinde olduğunu kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun