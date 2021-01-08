Samsun Rotary Kulübünden Vezirköprülü öğrencilere tablet desteği
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Samsun Rotary Kulübünden Vezirköprülü öğrencilere tablet desteği

08.01.2021 16:47 | Son Güncelleme: 08.01.2021 16:52
Samsun Rotary Kulübünden Vezirköprülü öğrencilere tablet desteği

Samsun Rotary Kulübü, Vezirköprü'de öğrencilere 30 tablet hediye etti.

Samsun Rotary Kulübü, Vezirköprü'de öğrencilere 30 tablet hediye etti.

Uzaktan eğitim gören öğrencilere destek olmayı amaçlayan Samsun Rotary Kulübü, Vezirköprü ilçesinde 30 tablet bağışında bulundu.

Kulüp Başkanı Ümit Eminoğlu, il genelinde 300 tablet dağıtılacağını belirterek, "Bu yıl en önemli projelerden biri olarak gördüğümüz tabletleri ilçe bazında öğrencilerimize ulaştırmaya çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin aracılığıyla tespit edilen öğrencilerimizle buradayız. Geleceği emanet edeceğimiz çocuklarımıza katkıda bulunmak bizler mutlu etti." dedi.

Vezirköprü Anadolu Lisesi Müdürü Hazım İşbilen ve felsefe Öğretmeni Volkan Pınarlı, okul adına Eminoğlu'na teşekkür ederek plaket verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İrfan Ağca

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