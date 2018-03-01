Samsun Mülteci Yetimler İçin Şenlik Düzenlendi

Mülteci yetimler için şenlik düzenlendi

SAMSUN'da Emine- Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi ile İHH tarafından 'Yetim Şenliği' düzenlendi.

Samsun'da Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 9'uncu sınıf öğrencileri ile İnsani Yardım Vakfı (İHH) Samsun Şubesi tarafından yaşları 5 ile 12 arasında olan 45 mülteci çocuk için düzenlenen 'Yetim Şenliği' programı gerçekleştirildi. Okulun konferans salonunda yapılan şenliğe AK Parti Samsun İl Başkanı Hakan Karaduman, İl Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Ali Doğan, İHH Şube Başkanı Hüseyin Mutlu, Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Ayşegül Şahin, mülteci yetim çocuklar, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

Etkinlik öncesi konuşan Emine-Ahmet Yeni Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdiresi Ayşegül Şahin, "Yetim dayanışma günleri kapsamında okulumuzun 9'uncu sınıf öğrencileri Samsun'da yaşayan mülteci ailelerin çocuklarına güzel bir gün yaşatmak istediler. İHH ile ortak bir program hazırladık. Bu program çerçevesinde eğlenceler ve etkinlikler yaptıracağız. 9'uncu sınıf öğrencilerimiz, mülteci çocuklara mont, ayakkabı, boyama kitapları gibi hediyeler aldılar" dedi.

Etkinliği anlamlı bulduğunu belirten İl Milli Eğitim Din Öğretimi Şube Müdürü Ali Doğan, "Çocuklar gülerse dünya güler. Bu söz çok anlamlı bir söz. Dünyayı çocuklar yönetse sanki bu zulümler olmaz, bu savaşlar olmaz, bu yoksulluklar olmaz. Ama büyüdükçe paylaşılamayan, büyüdükçe çatışmaların, savaşların dünyamızda kol gezdiğini görüyoruz. İnşallah bu çocuklarımız bizlerin sevgisiyle ve desteği ile büyüdüklerinde bugünden daha güzel ve barış dolu bir dünya geleceğe armağan edeceklerdir" diye konuştu.

Yetim mültecilere yönelik düzenlenen şenlik ilk olarak kuran tilaveti ile başladı. Ardından şiirler okundu ve Arapça çocuk şarkıları söylendi. Etkinlik daha sonra oyun ve ikramla son buldu. Etkinlik boyunca mülteci yetim çocukları, balonla oynama, yüz boyama, ebru sanatı, resim boyama gibi etkinliklere katıldı.