Samsun Kültür Varlıkları Koruma Kurulu Terme'de

Samsun Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu, Terme'de incelemelerde bulundu.

Samsun Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Müdürü Menderes Alan ile Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Zennube Albayrak, Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ve Belediye Başkan Yardımcısı Kamuran Toker, Pazar Camisi ile Cüneyd-i Bağdadi Türbesi'nde incelemelerde bulundu.

Alan, ilçenin tarihi kimliğine yepyeni bir görünüm kazandıracak restorasyon projeleri ile ilgili inceleme gezisi yaptıklarını söyledi.

Pazar Camisi ve Cüneyd-i Bağdadi Türbesi'nin aslına uygun şekilde ayağa kaldırılmasının amaçlandığını belirten Alan, "Bunları ortaya çıkartıp güzelleştirmek, iyileştirmek adına Samsun Büyükşehir ve Terme belediyelerimiz ile değerlendirmelerde bulunduk. Terme'deki projelere her türlü desteği vermeye devam edeceğiz." diye konuştu.

Terme Belediye Başkanı Şenol Kul ise, insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen tarihi yapıların korunmasının sorumlulukları arasında bulunduğunu dile getirdi.

Tarihi yapılar bakımından zengin bir kültüre sahip Terme'de tarihi eserler ve camilerin dokusunu bozmadan gelecek nesillere aktarılmasına özen gösterdiklerini anlatan Başkan Kul, "Bu çalışmalarda birçok kişinin ve kurumun emeği, katkısı var. Bölgeyi bizlerle gezip incelemelerde bulunan, değerli fikirlerini paylaşan kurul üyelerimize ve Zennube hanıma sağladıkları katkı için teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.