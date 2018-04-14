Samsun Kullandığı Traktörün Savrulması Sonucu Ölen Genç Kız Toprağa Verildi-Hd

Kullandığı traktörün savrulması sonucu ölen genç kız toprağa verildi

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde dün kullandığı traktörün devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Esra Kabakçıoğlu (21), son yolculuğuna uğurlandı.

Kaza, dün sabah saatlerinde İlkadım ilçesinde bulunan Toybelen Mahallesi'nde meydana geldi. Esra Kabakçıoğlu'nun kullandığı 55 SL 883 plakalı traktör, Aziz Atik Fen Lisesi mevkiinde kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün devrildiğini görenler genç kızı aracın yanında hareketsiz şekilde yatarken buldu. Yakınları tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Esra Kabakçıoğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Genç kızın cesedi bugün ailesi tarafından hastane morgundan alınarak baba evine götürüldü. Baba evinde alınan hellalik sonrasında Toybelen Mahalle Mezarlığında cenaze töreni düzenlendi genç kızın babası Cengiz Kabakçıoğlu, ayakta durmakta zorluk yaşadı. Kabakçıoğlu burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.