Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Amasya'da 826 köy yolu ulaşıma kapandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Amasya'da 826 köy yolu ulaşıma kapandı

Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Amasya'da 826 köy yolu ulaşıma kapandı
AA / Bilal Kahyaoğlu - Haberler | Güncel

Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 826 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

KASTAMONU (AA) - Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 826 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Samsun'da etkili olan kar yağışı nedeniyle İlkadım, Atakum, Alaçam ve Yakakent ilçelerinde toplam 27 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kastamonu İl Özel İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı özellikle yüksek rakımlı köylerde ulaşımda aksamaya neden oldu.

Kent genelinde kar nedeniyle 546 köy yolu ile ulaşım sağlanamıyor.

Sinop merkezde 9, Gerze ve Erfelek'te 48, Ayancık ve Boyabat'ta 80, Dikmen'de 12, Türkeli'de 11 ve Durağan'da 35 köy yolu kapandı.

Tokat il genelinde 25, Amasya'da ise 33 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi ekipleri, kapalı yolların açılması için yoğun çaba sarf ediyor.

Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak

Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak

 5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR

5 METRE KARDA, 1 KİLOMETRELİK YOLU 1,5 SAATTE AÇTILAR

 Son dakika haberi: Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı

Son dakika haberi: Yolcu otobüsü kaza yapan tıra çarpıp devrildi, 15 kişi yaralandı
AA / Bilal Kahyaoğlu - Son Dakika Haberleri
beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Samsun, Kastamonu, Sinop, Tokat ve Amasya'da kar nedeniyle 826 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

title