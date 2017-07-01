Samsun Kabotaj Bayramı Kutlamalarında Arbede Yaşandı

Kabotaj Bayramı kutlamalarında arbede yaşandı



SAMSUN'da 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen yüzme ve ördek yakalama yarışlarında katılımcılar ile Liman Başkanlığı görevlileri arasında arbede yaşandı.



Denizcilik ve Kabotaj Bayramı, Samsun'da da düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Batı Park sahilindeki etkinliklere Vali Vekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ile vatandaşlar katıldı.



Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal, günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı. Ardından yüzme yarışları düzenlendi. Yüzme yarışları sonrasında dereceye giren vatandaşlarla giremeyenler ve Liman Başkanlığı görevlileri arasında 'profesyonel sporcu katılımı' iddiasıyla arbede çıktı. Samsun Liman Başkanı Aydın Ünal, araya girerek tarafları yatışıtırdı.



Ardından denizde ördek yakalama yarışması düzenlendi. Bu kez de ördek yakalamaya çalışan yarışmacılar arasında kavga çıktı. Kavga katılımcıların karaya çıkması ve polisin araya girmesiyle son bulurken, yağlı direk yarışması ise ilginç görüntülere sahne oldu. Yağlı direğin ucunda bulunan bayrağı alabilmek için yarışmacılar, kıyasıya mücadele etti. Yarışı Gökhan Yıldırım kazandı.



Yarışmayı kazananlara çeyrek altın ve madalyaları Samsun Vali Vekili Hasan Öztürk tarafından verildi. Etkinlik denizcilik sektöründe çalışan Tuncer Üçüncüoğlu'nun açtığı serginin gezilmesiyle son buldu.