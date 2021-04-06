Samsun İl Emniyet Müdürü Urhal'dan polislere Kovid-19 teşekkürü

Samsun İl Emniyet Müdürü Urhal'dan polislere Kovid-19 teşekkürü Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü Samsun'da kutlandı Samsun İl Emniyet Müdürü Dr.

Samsun İl Emniyet Müdürü Urhal'dan polislere Kovid-19 teşekkürü

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. Kuruluş Yıldönümü Samsun'da kutlandı

SAMSUN - Samsun İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, "Kovid-19 salgınına karşı, devletimizi ve milletimizi korumak adına olağanüstü gayret göstererek, gece-gündüz demeden fedakarlıkla mücadele eden değerli meslektaşlarımı yürekten kutluyorum" dedi.

Türk Polis Teşkilatı'nın 176. kuruluş yıldönümü dolayısıyla Samsun'da tören düzenlendi. Atatürk Anıtı'nda düzenlenen tören, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü, 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu ve EMŞAV çelenklerinin sunumu ile başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törenin ardından protokol konuşmalarına geçildi.

Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 176. yılını kutlayarak sözlerine başlayan Ömer Urhal, "Geçmişi; şan, şeref ve kahramanlıklarla dolu, gücünü kanunlardan, desteğini ise milletimizden alan Türk Polis Teşkilatı; kurulduğu günden bu yana, kutsal vatan topraklarının dört bir tarafında devletimizin ve milletimizin bölünmez bütünlüğünü koruma, huzur ve güven ortamını temin etme konusunda zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin disiplinli, dürüst ve özverili çalışma anlayışıyla görevini en iyi şekilde yerine getirmeye devam etmektedir. Devleti, milleti ve şanlı bayrağı uğruna mücadele ederken gerektiğinde canını feda ederek nice kahramanlık destanını gönüllere nakşeden Türk Polis Teşkilatı; üstlendiği bu kutsal görevi bundan sonra da aynı azim, kararlılık ve inançla yerine getirecektir" dedi.

"Kovid-19 salgınına karşı fedakarlıkla mücadele eden meslektaşlarımı kutluyorum"

Salgın sürecindeki fedakarca gayretleri dolayısıyla polis meslektaşlarına teşekkür eden Urhal, şunları söyledi:

"Bütün dünyayı saran ve ülkemizin de sağlığını tehdit eden Kovid-19 salgınına karşı, devletimizi ve milletimizi korumak adına olağanüstü gayret göstererek, gece-gündüz demeden fedakarlıkla mücadele eden değerli meslektaşlarımı yürekten kutlarken aynı kararlılıkla bizlere verilen görevleri layıkıyla yerine getireceğimiz konusundaki inancımı da ayrıca ifade etmek istiyorum. Bizler Cumhuriyetimizin, milli bütünlüğümüzün, Atatürk ilke ve inkılapları ile temek hak ve özgürlüklerin onurlu ve sadık koruyucuları olarak, teşkilatımızın 176. kuruluş yıldönümünü kutlar; devletimiz, milletimiz ve kutsal değerlerimiz için canlarını feda eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükran duygularıyla anarken, içinden geçtiğimiz bu zor günlerde vatanımızın ve milletimizin güvenliği için görevleri başında gecesini gündüzüne katarak mücadele eden personellerimize ve emekli teşkilat mensuplarımıza aileleri ile birlikte sağlık, mutluluk, huzur ve başarılar dilerim."

Tören, protokol konuşmasının ardından toplu fotoğraf çekimi ile son buldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERDİ DEMÜR