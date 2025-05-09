SAMSUN HAVA DURUMU 10 MAYIS 2025: Samsun hava durumu nasıl? Samsun 5 günlük hava durumu tahmini!

Türkiye genelinde uyarısı verilen soğuk hava dalgası, Samsun'da da hissedilmeye başladı. Dışarı çıkmadan önce hava tahminlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü için Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün güncel raporlarını yakından takip ediyor. Peki, 10 Mayıs Cumartesi günü Samsun'da hava nasıl olacak, yağmur yağacak mı, sıcaklıklar düşecek mi? İşte, Samsun için güncel hava durumu tahminleri ve detaylar…

YARIN SAMSUN'DA HAVA DURUMU NASIL OLACAK?

Samsun'da yaşayanlar ve şehre seyahat etmeyi planlayanlar, 10 Mayıs 2025 Cumartesi günü hava durumu nasıl olacak? sorusuna yanıt arıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre, yarın Samsun'da parçalı ve çok bulutlu bir hava etkili olacak.Günün ilerleyen saatlerinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü sağanaklar bekleniyor.

Samsun Hava Durumu – 10 Mayıs 2025:

En yüksek sıcaklık: 19°C

En düşük sıcaklık: 14°C

Hava durumu: Parçalı bulutlu, öğleden sonra sağanak yağışlı

Rüzgar: Güney ve batı yönlerinden hafif, zaman zaman orta kuvvette

SAMSUN'DA HAFTALIK HAVA DURUMU NASIL?

Samsun hava durumu