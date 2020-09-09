SAMSUN Gagası ve ayağı oltaya takılan martı, kurtarıldı Gagası ve ayağı oltaya takılan martı, kurtarıldıSAMSUN'da gagası ve ayağına olta takılması sonucu yaralanan martı, hayvan gönüllüleri tarafından kurtarılıp, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı.

Gagası ve ayağı oltaya takılan martı, kurtarıldı

SAMSUN'da gagası ve ayağına olta takılması sonucu yaralanan martı, hayvan gönüllüleri tarafından kurtarılıp, tedavisinin ardından doğaya bırakıldı. Atakum ilçesi Çakırlar Yalı Mahallesi'nde yaşayan Ayşen ve sağlıkçı komşusu İsmail Keskin, sabahın erken saatlerinde evlerinin önünde kanlar içinde bir martı gördü. Gagasına olta takılıp, yaralandığı anlaşılan martı, çırpındıkça oltanın bir başka iğnesini ise ayağına taktı. Yaralı martı, götürüldüğü sağlık personeli İsmail Keskin'in müdahalesiyle oltadan kurtarıldı. Tedavi edilen martı, doğaya bırakıldı. Evlerinin bahçesine taşıdıkları martıyı kurtarmak için mücadele veren Samsun Hayvan Gönüllüleri Derneği (HAGDER) gönüllüsü Ayşen Altansoy, balıkçılara seslenerek, "Tamam çok güzel balıkları tutuyorsunuz da, yaptığınızı beğendiniz mi? Bırakmışsınız olta ucunuzu, bir ucu martının gagasına bir ucu da ayağına takılmış. Sabahın 7.30'unda bu yavru benim evimin önüne gelerek yardım istedi. Yapmayın, canlara kıymayın. Sizin dikkatsizliğinizden dolayı bu hayvanlar neden ölsünler" dedi.

Kaynak: DHA