: Samsun faciadan dönülen kaza anlarını anlattı 20 santimetreyle ölümden döndüm

13.02.2020 12:44 | Son Güncelleme: 13.02.2020 12:47

Faciadan dönülen kaza anlarını anlattı: 20 santimetreyle ölümden döndüm

SAMSUN'da kar nedeniyle kayan iki otomobilin kartopu oynayan kalabalığın içerine daldığı kazadan kıl payı kurtulan Ahmet Caner Aydın (25) o anları anlatrtı. Aydın, "Kaza yapan araçlar yaklaşık 20 santimetre yanımdan geçti, ölümden döndüm" dedi.

Olay, cumartesi günü saat 23.00 sıralarında Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin balkonundan kar yağışını çeken Burak Taner'in cep telefonu kamerasına Serhat Caddesi'nde seyir halinde olan bir aracın takla attığı anlar yansıdı. Kaza sırasında yol kenarında karla oynayan 4'ü çocuk 6 kişi ise takla atan aracı fark ederek kaçtı. Kimsenin yaralanmadığı olayda, takla atan otomobil sürücüsüne yardım etmek için yanına giden vatandaşlar ikinci şoku yaşadı. Bu sırada direksiyon hakimiyetini kaybeden bir başka araç da kalabalığın içine daldı. Büyük bir faciadan dönülen olayda, yaralanan olmadı.

'ARAÇ İÇİNE SIKIŞAN SÜRÜCÜYE YARDIM EDİYORDUK'

Olay anında kalabalığın içinde olan Ahmet Caner Aydın, kar yağınca arkadaşlarıyla dışarı çıktığını ve kartopu oynadıklarını anlattı. Aydın, "Karda kaydık, eğlendik. Bir anda yukarıdan arabanın hızla geldiğini gördüm. Önce yol kenarında bir boşluk var, aracın oraya düşeceğini düşündüm. Sonra araç, önce kaldırıma çarpttı ardından da takla attı. Takla atınca hemen yardıma koştuk, aracın sürücüsü sıkışmıştı. Ben ve iki arkadaşım, aracın içine sıkışan sürücüyü çıkarmaya çalışıyorduk. Tam o sırada bir bağrışma oldu ve kafamı bir kaldırdım, yukarıdan başka bir aracın kayarak üzerimize geldiğini gördüm. O an kendi canımın peşine düştüm ve yaralıyı bırakmak zorunda kaldım. Olay yerinde kalabalıktık. Çocuklar da vardı, büyük bir facidan dönüldü. Kaza yapan araçlar, benim çok yakınımdan geçti ve yaklaşık 20 santimetre ile ölümden döndüm. Aslında burası sabıkalı bir yol, ilk kaza değil ve son da olmayacak. Sürekli kazalar meydana geliyor. Yağmurda bile kazalar yaşanıyor" diye konuştu.

'AZRAİL, İNSANLARI TEĞET GEÇTİ'

Olay anında dışarıda çocukları izlediğini ifade eden Ahmet Caner Aydın'ın annesi Kezban Gündoğdu (58) da, "Sokak başında çocuklara bakıyordum. Araç, yukarından hızla geldi ve kaymaya başladı. Hepimiz bağırmaya başladık. Yüreğimiz ağzımıza geldi. Oğlum da kalabalığın içindeydi ve o an çok korktum. 'Caner, Caner' diye bağırmaya başladım. Azrail, insanları teğet geçti. Bu bölgede sürekli kazalar meydana geliyor, bu olayla ilgili de yeteri kadar tedbir alınmadı. En azından bu kavşağa bir trafik sinyalizasyon sistemi yerleştirilmeli" şeklinde konuştu.

'İNSANLAR SON ANDA SAĞA-SOLA KAÇIŞTI'

Buzda kayan aracın takla atma anını cep telefonuyla çeken Burak Taner (26) ise olay sırasında balkonda kayak yapanları çektiğini belirterek, "Yukarından aracın geldiğini görünce video çekmeye başladım. Araç hızla geldi, önce kaldırıma çaprttı ardından takla attı. İnsanlar, araç sürücüne yardım etmeye çalışıyordu. 3-4 dakika sonra başka bir araç buzlanmadan dolayı kaydı ve kabalığın üzerine doğru geldi. Oradaki insanlar son anda sağa-sola kaçışarak, hayatlarını kurtardılar. Facidan dönüldü, Allah'tan kimseye bir şey olmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

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