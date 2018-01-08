Samsun Ev'leniyoruz Fuarı'na Doğru

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, kentti ikincisi düzenlenecek Samsun EV'leniyoruz Fuarı'nın bölge ekonomisine büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Murzioğlu, yaptığı açıklamada, evlilik hazırlıkları, konut projeleri, mobilya, aksesuar, dekorasyon, zücaciye, gelinlik, damatlık, abiye kıyafet, çeyiz, halı, düğün organizasyonu, beyaz eşya, ev elektroniği konsepti ile özellikle evlenecek tüm çiftleri bir araya getiren Samsun EV'leniyoruz Fuarı'nın ikincisinin şubat ayında gerçekleşeceğini bildirdi.

TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi'nde Samsun TSO'nun destekleri ve işbirliği ile ikincisi düzenlenecek fuarın, geçen yıl olduğu gibi bölge ekonomisine önemli katkı sağlamasını beklediklerini vurgulayan Murzioğlu, fuarın özellikle evlenecek çiftler, eşyalarını yenileyecekler ve ev almak isteyenler için büyük bir fırsat olacağını belirtti.

Murzioğlu, şunları kaydetti:

"Evlilik hazırlıkları yapanlar için oldukça yoğun ve yorucu geçen süreci, onlarca konu başlığına ilişkin yüzlerce seçeneği tek çatı altında sunacağımız Samsun EV'leniyoruz Fuarı ile kolaylaştırıyoruz. Birbirinden önemli ürün ve hizmetleri sergileneceği fuarımızda ziyaretçiler, fuara özel kampanyalardan faydalanabilecekler. Geçen yılki katılımcı firmaların yoğun ilgisinden oldukça memnunuz. Katılımcı firmalarımız, önümüzdeki yılın başında düzenlenecek olan fuarımıza büyük bir özenle hazırlanıyorlar. En yeni, en güzel ürünlerinden örnekleri, en şık modellerini ve tüm hizmetlerini bu fuarda sergileyeceklerdir. Samsun 2. Ev'leniyoruz Fuarı stant açan işletmelerin satışlarını arttıracak, yeni iş fırsatları, iş ortaklıkları ve yeni pazarlar sağlayacak ve tüm şehir ekonomisine ivme kazandıracaktır. Bir salonda düğün organizasyonuna ilişkin gelinlik ve moda evleri, organizasyon firmaları, kuaför güzellik salonları, düğün salonları yer alırken diğer salonda ise evini kuracak gençler için mobilya, beyaz eşya, elektronik eşya, emlak, halı, perde, aksesuar gibi tüm ev ihtiyaçları sergilenecektir. Fuar süresince pek çok etkinlik düzenlenecek olup gelinlik defileleri, trio ve dans gösterileri, gezici orkestra, sihirbaz ve sırık adam gösterileri, interaktif ödüllü yarışmalar, tango performansı, saç tasarım şovları gibi aktivitelerle ziyaretçilere eğlenceli anlar yaşatacaktır."

Geçen yıl 72 firmanın katılımıyla gerçekleştirilen ve 32 binin üzerinde ziyaretçyii ağırlayan Samsun EV'leniyoruz Fuarı'nın bu yıl ikincisinin 8-11 Şubat 2018 tarihinde gerçekleşmesi planlanıyor.