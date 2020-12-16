Samsun engelliler için akülü tekerlekli sandalye kampanyası

Samsun bir özel hastane, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile iş birliği yaparak ortopedik engelli vatandaşlar için akülü tekerlekli sandalye kampanyası başlattı.

Samsun bir özel hastane, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile iş birliği yaparak ortopedik engelli vatandaşlar için akülü tekerlekli sandalye kampanyası başlattı. Kampanya kapsamında Samsun ve çevresindeki illerde toplanacak meşrubat, zeytinyağı, su ve damacana kapakları engelliler için akülü sandalyeye dönüşecek.

Sosyal farkındalık projelerine önem veren Liv Hospital Samsun, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği ile iş birliği içerisinde yürüteceği projede ortopedik engelli vatandaşlara akülü tekerlekli sandalye hediye etmek için Samsun ve çevre illerde kapak toplayacak.

"2021'de Engelli Bireylere Akülü Tekerlekli Sandalye İster Misiniz?", "Plastik Kapakları Biriktirin, Bir Ortopedik Engelliye Akülü Tekerlekli Sandalye Olsun!" mesajları yayınlayarak kampanyayı sosyal medya aracılığıyla başlatan Liv Hospital Samsun, toplanan kapakları Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği'ne gönderecek.

Kampanyayla ilgili açıklamada bulunan hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Fatma Tan Dürüst, "Hastane olarak sosyal farkındalık projelerini önemsiyoruz. Kurumumuz başka hayatlara dokunarak şifa olmayı hedefleyen ve bu doğrultuda tüm imkanlarını sonuna kadar kullanan bir yapıya sahip. Başlattığımız yeni kampanyada Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği iş birliği yaparak kapak toplayacak ve ortopedik engelli kişilere akülü tekerlekli sandalye hediye edeceğiz. Samsun ve çevre illerde oturanlara meşrubat, zeytinyağı, su ve damacana kapaklarını atmamalarını ve biriktirip bizlere göndermeleri için çağrıda bulunuyoruz. Çünkü bu kapaklar sayesinde bir ya da daha fazla engelliye akülü sandalye hediye edilebilir. Yeni projemizde herkesten destek bekliyoruz" diyerek kapak toplama çağrısında bulundu. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı