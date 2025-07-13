Sınavlara katılan adaylar, sınav sonrasında çıkan soruları detaylı bir şekilde incelemeye başladı. Adaylar, sınavda karşılaştıkları sorunların çözümü ve anlamını daha iyi kavrayabilmek için çeşitli araştırmalar yapıyor. Peki, Samsun doğal liman mı, Sinop doğal liman mı?

SAMSUN DOĞAL LİMAN MI, SİNOP DOĞAL LİMAN MI?

Samsun Limanı

Samsun Limanı ya da işletmeci şirketin verdiği adıyla Samsunport, Karadeniz Bölgesi'nin en büyük limanı.

Tarihten bu yana bir liman kenti olan Samsun'un limanı olmadığı dönemlerde iskeleler bu işlevi görmekteydi. Şehirde bir liman inşa edilmesi için 1910 yılında İngilizler ile anlaşılmasına karşın I. Dünya Savaşı'nın başlaması nedeniyle bu proje hayata geçirilememiştir. 1923 yılında devlete devredilen bu iskelelerin bulunduğu yerde 1953'te inşaatı başlamış ve 1963 yılında inşaat henüz sürerken liman faaliyete açılmıştır. Ayrıca 1990 yılında limana sanayi rıhtımı da eklenmiştir.

Türkiye'de 3 tane doğal liman vardır bunlar:

İzmir limanı

İzmit limanı

Sinop limanı

Türkiye'de yapay limanlardan bir kaç tane örnek:

Aksa Liman

Ulusoy çeşme limanı

Zeyport limanı

Dikili limanı

Sürsan limanı

Trabzon limanı

Güllük limanı

Assan limanı