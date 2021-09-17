Samsun Devlet Opera ve Balesi 'Gala Konser' verecek - Haberler
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Samsun Devlet Opera ve Balesi "Gala Konser" verecek

AA / Mehmet Kumcağız - Haberler | Kültür Sanat
Samsun Devlet Opera ve Balesi

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) yarın "Gala Konser" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB) yarın "Gala Konser" ile sanatseverlerin karşısına çıkacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, şef Murat Cem Orhan'ın yönetiminde verilecek konserde, solistler Zerrin Capelli, Mine Kurtoğlu, Seda Ortaç, Stare Çelebi, Ari Edirne ve Tuncay Kurtoğlu sahne alacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi orkestrasından Canan Ünal'ın başkemancı olarak sahneye çıkacağı konserde, Sezen Alanbay, Arsen Tekinmirza, Ecem Topçu, Volkan Binerbay, Berkcan Beniç, Hasan Çelik, Eray Dönmez ve Tuncay Kurtoğlu ansamble solistleri olarak yer alacak.

Mozart'ın "Sihirli Flüt", "Figaro'nun Düğünü", "Saraydan Kız Kaçırma" ve Giuseppe Verdi'nin "Aida", "Maskeli Balo", "Il Trovatore" operalarından bölümlerin yer aldığı konserde, Georges Bizet'in "Carme", Giacomo Puccini'nin "Madama Buttefly", Pietro Mascagni'nin "Cavalleria Rusticana" ve Aleksandr Porfiryeviç Borodin'in "Prens Igor" eserlerinden de bölümler seslendirilecek.

Atatürk Kültür Merkezi Aydın Gün Salonu'nda yarın saat 20.00'de başlayacak konsere 134 kişi katılabilecek.

AA / Mehmet Kumcağız - Son Dakika Haberleri
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