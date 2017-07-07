Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak Muhtarlar Derneği Başkanı Niyazi Çelik, ziyaretlerde bulundu.



Çelik ile yönetim kurulu üyeleri, ilçe Emniyet Müdür Vekili Şeref Çınar'ı makamında ziyaret ederek bir süre sohbet etti.



Muhtarların sivil ile kamunun ortak temsilcisi olduğunu dile getiren Çınar, "Emniyet güçleri olarak ilçemizin huzur ve güvenliği noktasında muhtarlarımızla birlik ve beraberlik içinde yaptığımız çalışmalarımıza devam edeceğiz. Yapacağınız muhtarlar toplantısına gerektiğinde konuşmacı olarak bir personelimizi de göndereceğiz." diye konuştu.



Çelik de muhtarlar olarak her zaman güvenlik güçlerinin yanında olduklarını vurguladı.



Çelik ve yönetim kurulu üyeleri, daha sonra İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Üsteğmen Hüsnü Mete Ergin'i de ziyaret etti.



"Atık Pili Getir Çevre Kirliliğini Bitir" projesi



Kavak İlçe Müftülüğünce "Atık Pili Getir Çevre Kirliliğini Bitir" projesi kapsamında çalışma başlatıldı.



Kavak Müftüsü Abdullah Karaca, AA muhabirine, proje kapsamında Kur'an kursu öğrencilerine sorumluluk aşılamak amacıyla 159 camideki Kur'an kursuna atık pil kutusu dağıtımına başladıklarını söyledi.



Cami görevlilerinin önderliğindeki kampanyanın kurslar süresince devam edeceğini dile getiren Karaca, "Kampanya sonunda en fazla atık pil toplayan öğrencilere müftülüğümüzce çeşitli hediyeler ile gönüllü çevreci ve sorumluluk belgesi vereceğiz." dedi.



Merve Cami'sinde yaz Kur'an kursundaki öğrencilerine yönelik eğitime katılan müftülük çalışanı Sinan Kurdoğlu da atık pil ve bataryaların toprağa karışarak suların kirlenmesine neden olduğunu vurguladı.



Pilin içinde bulunan kurşun, cıva ve kadminyum bileşenlerinin su vasıtasıyla insan vücuduna girdiğini ve sağlık sorunlarına neden olduğuna dikkati çeken Kurdoğlu, "Bu konuda toplum olarak hassas davranmalı ve evimizde, sokakta veya herhangi bir yerde gördüğümüz atık pil ve bataryaları pil kutularına atmalıyız." diye konuştu.