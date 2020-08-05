Samsun'dan kısa kısa Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, esnafla bir araya geldi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, esnafla bir araya geldi.

Şenay, Yaşar Doğu Mahallesi esnafıyla bir pide salonunda düzenlenen kahvaltıda, katılımcıların sorun ve taleplerini dinledi.

Samsun'un en huzurlu ilçelerinden Kavak'ta görev yapmaktan mutluluk duyduğunu dile getiren Şenay, "Pandemi süreci dolayısıyla sizlerin zor bir dönemden geçtiğinizi de biliyorum. Sizlere bol bereketli kazanç diliyorum." dedi.

Koronavirüs tedbirlerinin de alındığı kahvaltıda Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiz hale getirilmesi için maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına titizlikle uyulmasının önemini vurguladı.

Ladik'te istişare toplantısı yapıldı

Ladik'te belediye başkanları ve AK Parti ilçe başkanlarının katılımıyla istişare toplantısı düzenlendi.

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel tarafından düzenlenen toplantıya Vezirköprü Belediye Başkanı İbrahim Sadık Edis, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu ile AK Parti Ladik İlçe Başkanı Recep Dirican, AK Parti Vezirköprü İlçe Başkanı Mehmet Kurt ve AK Parti Havza İlçe Başkanı Kadir Kayan katıldı.

Ladik Belediye Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, belediye çalışmaları değerlendirilerek fikir alışverişinde bulunuldu.

Kaynak: AA