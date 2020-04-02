Samsun'dan kısa kısa Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında halk pazarını denetledi.

Kavak Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında halk pazarını denetledi.

Şenay, halk pazarını ziyaret ederek, koronavirüs salgınına karşı pazarcı esnafının aldığı tedbirleri inceledi, vatandaşları ve esnafı salgına karşı yapılan uyarıları dikkate almaları konusunda uyardı.

Şenay'ın talimatı üzerine pazar yerinde emniyet görevlilerince kimlik sorgulamasında bulunulurken, sağlık görevlilerince de vatandaşların ateşi ölçüldü.

Ziyarette İlçe Sağlık Müdürü Abdulkadir Koçoğlu, Tarım ve Orman İlçe Müdürü Ergin Taş, Pazarcılar Derneği Başkanı Erdal Şahin de bulundu.

Ladik Belediyesi koronavirüs önlemlerini artırdı

Ladik Belediye Başkanı Nurhan Yapıcı Özel, koronavirüs ile mücadele kapsamında pazar girişine el dezenfektanı koyup, eldiven dağıtıldığını söyledi.

Özel, zabıta ekiplerinin salgına karşı alınan tedbirlerin pazar alanında uygulanıp uygulanmadığının denetlendiğini belirtti.

Pazar esnafına ve vatandaşlara sebze ve meyveleri seçmemeleri konusunda hassasiyet gösterme uyarısında bulunulduğunu dile getiren Özel, ayrıca koronavirüs salgını ve korunmaya yönelik alınacak tedbirler hakkında da ayıra yapıldığını anlattı.

Marketlerin de denetim altında bulunduğunu vurgulayan Özel, zabıta ekiplerinin vatandaşlara sosyal mesafeyi korumasının önemini anlattığını kaydetti.

Kavak'ta konfeksiyon fabrikasında maske üretimi başladı

Kaymakamı İbrahim Engin Şenay, koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilçede faaliyet gösteren Novak Tekstil Fabrikası tarafından maske üretimi yapıldığını bildirdi.

Şenay, fabrika yönetimi ile yaptıkları görüşmede, işletmenin maske üretiminden herhangi bir ücret talep etmeyeceğini söyledi.

Üretimi yapılacak maskelerin yıkanabilir özelliği olduğuna işaret eden Şenay, "İşletmede üretilen maskeler, halk eğitimi merkezinde üretilen maskelerle Kavak Devlet Hastanesi çalışanları ile virüsle mücadelede görevlendirilenler ve vatandaşlara dağıtılacak." dedi.

Havza'da dezenfeksiyon çalışmaları sürüyor

Havza Belediyesi dezenfeksiyon ekipleri tarafından koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Dezenfeksiyon ekibi tarafından 25 Mayıs, Karşıyaka, Yeni Mescit ve İcadiye mahallelerinde cadde ve kaldırımlar ile belediye binasında dezenfeksiyon çalışmaları yapıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini dile getirerek, "Bizlerin gayreti kadar halkımız da alınan tedbir ve yapılan uyarılara riayet ederse bu sıkıntı ortadan kalkacaktır. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere tüm mesai arkadaşlarıma, güvenlik güçlerimize ve görevlilere halkımız için yaptıkları fedakarca çalışmalardan ötürü teşekkür ediyorum." dedi.

Eğitim-Bir-Sen Alaçam temsilciliğinden maske yardımı

Eğitim-Bir-Sen Alaçam temsilciliği üyelerince sağlık kurumlarına bin maske yardımında bulunuldu.

Eğitim-Bir-Sen Alaçam Şube Başkanı Serhat Murat Karagöl, ülkelerine bir nebze destek olmak için bu çalışmayı yaptıklarını belirtti.

Kurumların ihtiyacını karşılamak üzere yaptıkları bin maske yardımının yanı sıra bbir adet daha sipariş verdiklerini anlatan Karagöl, "Bu ülkenin bütün sathında yapısını oluşturmuş bir teşkilatız. Alaçam Eğitim-Bir-Sen ailesi olarak hizmetini sürdüren arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İnşallah yaptığımız yardımlarla milletimizi salgın hastalıklardan korunmasına vesile olacağız." diye konuştu.

Vezirköprü'de sanayi esnafına koronavirüs önlemi

Vezirköprü Madeni İşler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanlığı tarafından alınan kararla, sanayi esnafının çalışma saatleri değiştirildi.

Oda Başkanı Ercan Coşkun, yaptığı açıklamada, koronavirüs ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı kısa zaman çalışma uygulamasının yararlı olacağının uygun görüldüğünü söyledi.

Bu kapsamda sanayi esnafının 3-13 Nisan tarihlerinde 10.00-17.00 saatlerinde çalışacağını bildiren Coşkun, 65 yaş ve üstü esnafın ise sokağa çıkma yasağına uymaları ve evde kalmalarını istedi.

Kaynak: AA