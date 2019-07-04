Samsun'dan kısa kısa

Samsun Emniyet Müdürü Vedat Yavuz, Havza Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir'i ziyaret etti.

Havza Belediye makamında gerçekleşen ziyarette Emniyet Müdürü Yavuz, yerel seçimlerde belediye başkanlığına seçilen Başkan Özdemir'i tebrik ederek, görevinde başarılar diledi.

Özdemir de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kentin huzur ve asayişinin sağlanması konusunda özveriyle çalışan tüm emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Emniyet teşkilatına başarılar dileyen Özdemir, "Bizler de ilçemiz ve ilimiz için hizmet eden sizlere elimizden geldiğince yardımcı olma gayreti içerisindeyiz. Canları pahasına görevlerini yürüten güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Bu vesile ile ülkemizin bölünmez bütünlüğü ve halkımızın güvenini korumak adına şehit düşen tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Kültür ve Turizm Müdürü İpekdal'dan Başkan Kılıç'a ziyaret

Samsun Kültür ve Turizm Müdürü Adnan İpekdal, Terme Belediye Başkanı Ali Kılıç'ı ziyaret etti.

Ziyarette İpekdal, Samsun'da turizmin gelişmesi için tüm kurumlar ile işbirliği içerisinde olacaklarını söyledi.

Samsun'un zengin bir turizm potansiyeli olduğunu vurgulayan İpekdal, "Samsun'da yeni turizm haritası ve noktalarını belirledik. Önümüzdeki süreçte belediye başkanımızla koordineli şekilde çalışmalar yaparak bu güzel ilçemizi turizm noktasında hak ettiği noktaya el birliği ile getireceğiz." dedi.

Başkan Kılıç da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şunları kaydetti:

"Terme, turizm potansiyeli konusunda bölgenin ve ülkemizin önemli kentlerinden biri. Belediyesi olarak bu potansiyeli ayağa kaldıracak çalışmalar içerisinde olacağız. Terme'nin sahip olduğu doğal güzelliklerini turizm çerçevesinde değerlendirmeyi ve ideal bir turizm destinasyonu olan ilçemizi marka şehirler arasına katarak turizm açısından cazibe merkezi haline getirmeyi amaçlıyoruz."

Kaynak: AA