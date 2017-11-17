Samsun'dan Kısa Kısa

Kavak'ta, Yaşar Doğu İlkokulu Müdürlüğünce "Birlik Olsun Sağlık Olsun" projesi kapsamında kan bağışı kampanyası düzenlendi.



Yaşar Doğu İlkokulu bahçesinde gerçekleştirilen kampanyaya daire amirleri, kamu çalışanları, okul müdürleri, öğretmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, öğrenci velileri ve vatandaşlar katıldı.



Türk Kızılayı kan bağış ekibi başkanı Musa Yılmaz, kanın sürekli ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, "Kampanyaya 210 kişi müracaat etti, durumları uygun olan 102 vatandaşımızdan kan bağışı aldık. Bu, önceki tarihlerde yapılan kampanyaları dikkate aldığımızda en yüksek rakam. Okul müdürü Hacı Aydın'a ve kampanyaya katılanlara teşekkür ederim." dedi.



Okul müdürü Aydın ise, okul idarecileri olarak her ay bir proje uygulamayı kararlaştırdıklarını belirterek, "Bu kapsamda bu ay kan bağışı kampanyası düzenledik. Kampanya öncesinde okulumuz öğrencileri ile kamu kuruluşlarını, esnafı, vatandaşları ve öğrenci velilerini kan bağışına davet ettik. Kampanyadan olumlu sonuç aldık." diye konuştu.



Havza'da umre kafilesi yolcu edildi



Havza ilçesinde umre ziyareti için kutsal topraklara gidecek kafile, Kevser Camisi önünden yolcu edildi.



Özel bir firma ile umreye gidecek 31 kişi için düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim ve ilahiler okundu.



İlçe Müftüsü İlyas Akyazı, umreye gidenlere yapacakları ibadet ve uyacakları kurallar hakkında bilgi verdi.



Kafileyi yolcu edenler arasında bulunan Havza Belediye Başkanı Murat İkiz ise, "Cenabı Mevlam bizlere nasip etti, kutsal toprakları gördük. Yüce yaradan tüm din kardeşlerimize kutsal toprakları ziyaret etmeyi nasip eylesin." diye konuştu.



Konuşmaların ardından 24 gün sürecek umre ziyareti için grup, dualarla uğurlandı.