Okul servisi bahçeye yuvarlandı 5 öğrenci yaralandı

CANİK, SAMSUN (AA) - Samsun'da okul servisinin yoldan çıkarak bir evin bahçesine yuvarlanması sonucu 5 öğrenci yaralandı.

Canik Özel Eğitim Merkezi öğrencilerini taşıyan Mehri Çay idaresindeki 55 N 0012 plakalı okul servisi, İşgem Kavşağı yakınlarında direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine önce orta refüje oradan da kaldırımı aşıp bir evin bahçesine yuvarlandı.

Kazadan sürücü Çay yara almadan kurtulurken öğrenci Muhammed Emin Ç. (12), Kadir D. (16), Caner D.(16), Eyüphan Ç. (7) ve Yeşim Ç. (15) olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulanslarıyla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sürücü kazaya aracının freninin boşalmasının neden olduğunu iddia etti.

Öğrencilerden sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.