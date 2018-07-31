Samsun'daki Trafik Kazası
Samsun'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden 2 kişinin cenazesi, memleketleri Ordu'da defnedildi.
Samsun'da dün meydana gelen trafik kazasında hayatlarını kaybeden 2 kişinin cenazesi, memleketleri Ordu'da defnedildi.
Mehmet Kalyoncu (71) ve Mustafa Kır (63) için İkizce ilçe merkezindeki camide düzenlenen cenaze törenine yakınlarının yanı sıra İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt ve vatandaşlar katıldı.
Burada kılınan namazın ardından Kalyoncu'nun cenazesi Merkez Mahalle'deki, Kır'ın cenazesi ise Beylerce Mahallesi'ndeki aile kabristanlığında toprağa verildi.
Samsun-Ordu Karayolu Kozluk Kavşağı'nda, Sinan Kırveli'nin (32) kullandığı 34 BF 6274 plakalı otomobil ile Mehmet Kalyoncu'nun kullandığı 52 EY 275 plakalı otomobilin çarpıştığı kazada Kalyoncu olay yerinde, Mustafa Kır ise kaldırıldığı hastanede vefat etmişti.
Kazada, 5 kişi de yaralanmıştı.