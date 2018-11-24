Ünlü İş Adamı Semih Çakır'a Düzenlenen Silahlı Saldırıda 1 Kişi Tutuklandı

22 Kasım günü arkadaşlarıyla restorana giden Samsun Ticaret Borsası Başkanı Sinan Çakır'ın oğlu ve iş adamı Semih Çakır (33), çıkış yaptığı sırada 2 kişinin silahlı saldırısına uğramış ve olayla ilgili 5 şüpheli gözaltına alınmıştı.

EMNİYETTEKİ İŞLEMLERİ BİTTİ

Atakum ilçesindeki bir restorandan çıktığı sırada Çakır'a silahlı saldırı düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan İ.B, S.S, E.Ö, B.Ç. ve Z.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

1 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ö, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Samsun'da 22 Kasım'da gece arkadaşlarıyla Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'ndaki restorana giden iş adamı Semih Çakır, restoran çıkışında silahlı saldırıya uğramıştı.

Ağır yaralanan ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırılan Çakır'ın vurulmasıyla ilgili 5 kişi gözaltına alınmıştı.