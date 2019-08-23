Samsun'daki selde ölü sayısı 2 oldu

Samsun'daki selde ölü sayısı 2 oldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki selde ölü sayısı 2'ye yükseldi.

23.08.2019 17:43
Samsun'daki selde ölü sayısı 2 oldu

Samsun'un Salıpazarı ilçesindeki selde ölü sayısı 2'ye yükseldi.


Samsun'un Salıpazarı ilçesinde yaşanan sel felaketinde ölü sayısı ikiye çıktı. Kırgıl Mahallesi'nde 58 yaşındaki Ahmet Yıldız'ın ardından, Albak Mahallesi'nde toprak altında kalan Bilal Arslan da hayatını kaybetti. Toprak altında kalan Bilal Arslan cesedi otopsi yapılmak üzere Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırıldı.


Salıpazarı İlçe Belediye Başkanı Halil Akgül de selde 2 kişinin hayatını kaybettiğini doğruladı. - SAMSUN

Kaynak: İHA
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