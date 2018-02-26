Samsun'daki Fetö/pdy Davalarında Karar
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle ayrı ayrı yargılanan 4 sanık hapis cezası aldı.
Samsun'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) üye oldukları gerekçesiyle ayrı ayrı yargılanan 4 sanık hapis cezası aldı.
Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmalara, meslekten ihraç edilmiş, tutuklu yargılanan eski Yakakent emniyet amiri Ali Türkmen, eski başkomiser Emrah Çınar, eski öğretmen Bekir Macit ile eski gardiyan Nurettin Kurnaz ve avukatları katıldı.
Basına kapalı görülen duruşmalarda sanıklar, son savunmalarında beraat talebinde bulundu.
Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Macit'e 7 yıl 6 ay, Türkmen, Çınar ve Kurnaz'a 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi.
Macit ve Kurnaz'ın tutukluluk hallerinin devamında karar kılan heyet, Türkmen ve Çınar'ın tahliyesine hükmetti.