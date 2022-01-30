Samsun'daki Çakmak Barajı'nda doluluk yüzde 80'e ulaştı - Haberler
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Samsun'daki Çakmak Barajı'nda doluluk yüzde 80'e ulaştı

AA, Veysel Altun - Güncel
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Samsun'daki Çakmak Barajı'nda doluluk yüzde 80'e ulaştı

Samsun şehir merkezinin içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'ndaki su seviyesi, yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 80'i geçti.

SAMSUN (AA) - Samsun şehir merkezinin içme suyunu sağlayan Çakmak Barajı'ndaki su seviyesi, yağmur ve kar yağışlarıyla yüzde 80'i geçti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, Türkiye genelinde olduğu gibi Samsun'da da yaşanan yoğun kar yağışının barajları olumlu yönde etkilediği bildirildi.

Kentte 4 merkez ilçenin içme suyunu karşılayan Çakmak Barajı'nın doluluk seviyesinin 58 milyon 650 bin metreküp ile yüzde 80,19'a ulaştığı belirtilen açıklamada, 2021 Ocak ayında baraja Suat Uğurlu Barajı'ndan takviye yapılarak su seviyesinin yükseltildiği anımsatıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, kentte günlük olarak 169 bin metreküp su tüketildiğini bildirdi.

Samsun'da su temini yönünden herhangi bir sıkıntının bulunmadığını ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Barajdaki mevcut su düşünüldüğünde hiç yağış olmazsa bile aşağı yukarı 1 yıllık suyumuz birikti. Barajın doluluk oranı ve olan su miktarına baktığımızda herhangi bir risk görülmüyor. Baraj, ideal seviyede. Yüksek yerlerdeki karlar da henüz erimedi. Onlar da eridiğinde barajların doluluk oranlarının daha da yükseleceğini düşünüyoruz. Zor zamanlarımızda Suat Uğurlu Barajı'nı devreye alıyoruz. Ancak biz yine de vatandaşlarımızın su tasarrufu konusunda azami hassasiyet göstermelerini bekliyoruz."

Samsun'daki Çakmak Barajı'nda doluluk yüzde 80'e ulaştı

Samsun'daki Çakmak Barajı'nda doluluk yüzde 80'e ulaştı

AA / Veysel Altun - Güncel

Türkiye, Samsun, kar, su, Güncel, Haber

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