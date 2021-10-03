Samsun'da yurtta kalan üniversite öğrencilerine Kovid-19 aşısı yapılıyor - Haberler
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Samsun'da yurtta kalan üniversite öğrencilerine Kovid-19 aşısı yapılıyor

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Haberler | Güncel
Samsun'da yurtta kalan üniversite öğrencilerine Kovid-19 aşısı yapılıyor

Samsun'da yurtlara yerleşen üniversite öğrencilerine Kovid-19 aşısı yapılıyor.

SAMSUN (AA) - Samsun'da yurtlara yerleşen üniversite öğrencilerine Kovid-19 aşısı yapılıyor.

Kentte, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) bünyesindeki Turgut Özal Kız Öğrenci Yurdu ile Münevver Ayaşlı Kız Öğrenci Yurdu'nda Atakum İlçe Sağlık İl Müdürlüğü tarafından kurulan stantlarda, isteyen öğrencilere Kovid-19 aşısı ve bilgilendirme çalışması yapılıyor.

Atakum İlçe Sağlık Müdürlüğü Aşı Birimi'nde görevli Dr. Zahide Yavuz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, memleketlerinden gelerek yurtlara yerleşen öğrencilere aşı hizmeti sunduklarını söyledi.

Yavuz, "Öğrencilere, özellikle yurt içi bulaşı önlemek için aşının öneminden bahsediyoruz. Öğrencilerin standımıza ilgisi var. Kesintisiz, sağlıklı, devamlı ve güvenli bir eğitim öğretim hayatı için bütün akademisyenlerimizin, öğrencilerimizin, yurt ve okul personelinin aşı olmasını tavsiye ediyoruz." dedi.

Yavuz, aşı konusunda öğrencilerin merak ettiği sorulara da stantlarda cevap verdiklerini aktararak, "Aşının etkilerini, yan etkilerini öğrenmek isteyenler var. Bu konuda öğrencilerimizi bilgilendiriyoruz. Tercih ettiği aşıyı hemen uygulayabiliyoruz. Gençler hayatın içinde aktif rol alan bir kesim. Sosyal hayatta oldukça aktifler. Bu kişilerin enfekte olması, hastalığın yayılmasına maalesef olumsuz bir katkı sağlıyor. Bunun için gençlerin aşılanması bizim için çok önemli." diye konuştu.

Aşı olan üniversite öğrencilerinden Ebrar Aleyna Angın ise, "Yüz yüze eğitim olduğu için çok mutluyuz. Bir şekilde bu duruma adapte olmamız gerekiyor. O yüzden aşımızı olmamız gerektiğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

AA / Fatih Mehmet Kürkçü - Son Dakika Haberleri
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