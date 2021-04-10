Samsun'da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
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Samsun'da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR - Haberler | Güncel

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

SAMSUN'un Alaçam ilçesinde yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı. Ekipler, kış lastiği ve zinciri takılı olmayan araçların geçişlerine izin vermedi.

Alaçam ilçesine 23 kilometre mesafedeki Kızlan Mahallesi'nde kar yağışı etkili oluyor. Deniz seviyesinden 1200 metre yükseklikteki mahallede kar kalınlığı 15 santimetreye ulaştı. Kar nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken jandarma ekipleri, kış lastiği ve zinciri takılı olmayan sürücülerin geçişlerine izin vermedi.


Samsun'da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Samsun'da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Samsun'da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor
Samsun'da yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ayhan AYDEMİR

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