Samsun'da YKS heyecanı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Samsun'da YKS heyecanı

İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür - Haberler | Güncel

Samsun'da YKS heyecanı Samsun'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı.

Samsun'da YKS heyecanı

SAMSUN - Samsun'da, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi başladı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kurupelit Kampüsü'nde gireceği sınava geç kalan öğrencilere rastlanmadı. Bu sene geçen senelerde okulun giriş kapısında yaşanan üzücü görüntüler oluşmadı. YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi saat 10.15'te başladı. Adaylar saat 10.00'a kadar sınava alındı. Öğrencilerden bazıları sınava iyi hazırlandıklarını belirtirken bazı öğrenciler ise pek çalışmadıklarını ifade ettiler. Öğrenciler sınavda stres yaşarken dışarıda bekleyen bazı veliler ise zaman Kur'an-ı Kerim ve dua okudular. Bazı veliler de üniversite içerisinde bulunan gölgeliklerde sıcaktan korunmaya çalıştı.

İkinci kez YKS'ye giren Seha Söyler, "Geçen sene de sınava girmiştim ama bu sene de biraz heyecan var. Heyecanın çoğunu geçen sene attığım için bu sene daha iyiyim. Bu sene bir şekilde hazırlanmaya çalıştık ama netlerimiz hala düşük. Elimizden geleni yapmak istiyoruz. Ben Ordu Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünü kazanmak istiyorum" dedi.

Baran Kalyoncu, "Bu sene hiç hazırlanmadım. İnşallah attıklarımın hepsi tutar. Bu sene 2. girişim. Yine de biraz heyecanlıyım. Kazanma ihtimalimi yüzde 15 olarak görüyorum. Hedefimde veteriner hekimliği var ama tutturacağımı sanmıyorum. O yüzden 2 yıllık veteriner teknisyenliği istiyorum. Kovid-19 döneminde çalışmak çok kötüydü. Yasaklardan dolayı da pek randıman alamadık" diye konuştu.

135 dakika sürecek TYT saat 12.30'da sona erecek.

Samsun'da YKS heyecanı
Samsun'da YKS heyecanı
Samsun'da YKS heyecanı
Samsun'da YKS heyecanı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdi Demür

Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı
Son Dakika: Milyonlarca adayın katıldığı üniversite sınavı YKS başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
Yükseköğretim Kurumları Sınavı başladı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar İlham Aliyev Mehmet Özhaseki Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy
Magazin Müge Anlı Hande Erçel Mehmet Ali Erbil Yiğit Marcus Aral
Spor Ali Koç Cristiano Metin Oktay Yiğit Şardan Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Samsun'da YKS heyecanı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.6.2021 11:23:54. #1.15#

title