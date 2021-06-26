Samsun'da YKS adaylarının yardımına polis yetişti

SAMSUN'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan, kimliklerini evde unutan ve kaybeden öğrencileri, polis ekipleri sınav merkezlerine yetiştirdi.

SAMSUN'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumuna geç kalan, kimliklerini evde unutan ve kaybeden öğrencileri, polis ekipleri sınav merkezlerine yetiştirdi.

Samsun'da YKS öncesi kimliklerini evde unutan ve kaybeden adayların yardımına, yine polis ekipleri yetişti. Öğrenciler, sınava girecekleri okullara ulaşmak için sık sık polisi arayarak yardım istedi. Kurupelit Mesleki ve Teknik Lisesi'nde sınava girecek Kerem Saykin, kimliğini evde unutunca, polis ekipleri harekete geçti. Öğrenci, Atakum Nüfus Müdürlüğü'ne götürülerek kimlik belgesini alıp, tekrar sınav yerine götürüldü. Son anda sınava yetişen Saykin, ekiplere teşekkür etti. Çarşamba ve Atakum'da da sınav yerlerine geç kalan öğrencileri trafik ve asayiş ekipleri okullarına zamanında yetiştirdi. Sınava geç kalma korkusu yaşayan öğrenciler de yardımlarına koşan polislere teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan Uysal