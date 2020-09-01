Samsun'da yeni adli yıl açılışı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Samsun'da yeni adli yıl açılışı

Samsun'da 2020-2021 yılı yeni adli yıl açılışı nedeniyle program düzenlendi.

Samsun'da yeni adli yıl açılışı
01.09.2020 12:01 | Son Güncelleme: 01.09.2020 12:07

Samsun'da 2020-2021 yılı yeni adli yıl açılışı nedeniyle program düzenlendi.

Program Atatürk Anıtı'nda yapılan törenle başladı. Törende sırasıyla Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı, Bölge Adliye Mahkemesi Başkanlığı, Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı, Samsun Barosu ve Noterler Odası çelenkleri Atatürk Anıtı'na sunuldu. Saygı duruşu gerçekleştirildi ve İstiklal Marşı okundu.

Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, adli yıl açılışı ile ilgili kısa bir bilgilendirme yaptı. Yeni adli yılın hayırlı olmasını dileyen Kılıç, korona virüsü salgını ile mücadelede Samsun Adliyesi, İcra Daireleri ve Samsun T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda ilk andan itibaren tedbirlerin uygulanmaya konulduğu ve devam ettirildiğini bildirdi.

Törenin ardından Samsun Adliyesi'nde Kızılay'a kan bağışı programı yapıldı. İhtiyacı olan insanlara 'can' olmak isteyen yargı mensupları ve adliye personeli burada kan verdi. Adli yıl açılış programına Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Burhan Çobanoğlu, Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Merih Dincer, Samsun Baro Başkanı Pınar Gürsel Yıldıran ve Noterler Odası Başkanı Hülya Akyol Bican da katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müjde Ar Hakan Ural Hülya Avşar Mustafa Sandal
Spor Şenol Güneş Rıza Çalımbay Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera Fabio Alves Da Silva
Daha Fazla Ateş İzmir Eylül Türk Lirası
Şu an buradasınız: Samsun'da yeni adli yıl açılışı - Samsun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.9.2020 12:29:43. #1.14#
title