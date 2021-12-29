Samsun'da yasaklı ırk köpek denetimi yapıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Samsun'da yasaklı ırk köpek denetimi yapıldı

Samsun'da yasaklı ırk köpek denetimi yapıldı
AA / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Samsun'da polis ve zabıta ekipleri, yasaklı ırk köpek besleyenlere yönelik denetim yaptı.

SAMSUN (AA) - Samsun'da polis ve zabıta ekipleri, yasaklı ırk köpek besleyenlere yönelik denetim yaptı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Amirliği ile İlkadım Belediyesi zabıta ekipleri, sahipsiz ve tehlike arz eden hayvanlarla ilgili önlemler kapsamında cadde ve sokakları denetledi.

Bahçelievler Mahallesi 56'lar mevkisi ve İstiklal Caddesi ile ara sokaklardaki denetimlerde herhangi bir olumsuzluğa rastlamayan ekipler, diğer köpek sahiplerini de alınan önlemlerle ilgili bilgilendirdi.

Ekipler, Hakkıbey Sokak'ta bir sokak hayvanının ise küpesiz olduğunu tespit etti.

Zabıta ekiplerince İlkadım Belediyesinin hayvan aracına alınan köpek, barınağa götürüldü.

Tokat'ta da Jandarma Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi devriye esnasında başıboş pitbull buldu.

Ekipler, köpeği Tokat Belediyesine ait hayvan barınağına teslim etti.

Samsun'da yasaklı ırk köpek denetimi yapıldı

Samsun'da yasaklı ırk köpek denetimi yapıldı

Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne hemen devreye girdi

Ekiplerin pitbull ile imtihanı! Baktılar olmuyor, sakinleştirici iğne hemen devreye girdi

 Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

Görüntü tepki çekti! Yavru köpeği patisinden taşıyan belediye işçisi kendini böyle savundu

 Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

Tam da denetimin olduğu gün! Çorum'da 5 vatandaşımızı daha sahte içkiye kurban verdik

AA / Recep Bilek - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title